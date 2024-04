„Rahanduslik seis on väga halvas olukorras. Sellel põhjusel me (valitsus – toim) just iga kuu tegelikult nii riigieelarve strateegiat kui ka riigieelarvet arutame,“ sõnas peaminister Kaja Kallas (Reformierakond) täna Delfile. „Majandusel läheb paremini, aga see ei tähenda kahjuks häid uudiseid rahanduse vallas.“