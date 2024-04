Eesti kaitseväelane Iraagis pälvis Ameerika Ühendriikide kaitseministri medali

Medali andis üle operatsiooni Inherent Resolve sõjalise nõustamise grupi ülem brigaadikindral Michael W. Ecker. „Vanemveebel Taluste tõi gruppi seda, mida nimetatakse jõu võimendamiseks – ta oskab nakatada kõiki rahvusvahelise meeskonna liikmeid oma positiivsusega ja ülima professionaalsusega, võimendades üksuse efektiivsust ja tugevdades meeskonnavaimu,“ ütles brigaadikindral Ecker. Ta lisas, et kõik Eesti kaitseväelased on talle väga hea mulje jätnud. „See, mida teevad Eesti kaitseväelased siin Iraagis, nende pühendumus ja professionaalsus, on kõige parem viis oma riiki reklaamida. Eesti sõdurid on oma riigi kõige paremad saadikud.“

„Vanemveebel Taluste on meie grupi süda, mis kujundab rütmi ja hoolitseb selle eest, et kogu meeskond saaks edukalt toimida. Väekaitse, lahingurütm, allüksuste koostöö – oma proaktiivse tegevusega on ta panustanud kõikidesse üksuse funktsioonidesse ja me jääme temast puudust tundma,“ ütles sõjalise nõustamise grupi ülema asetäitja kolonel Thurman McKenzie, kelle vahetus alluvuses vanemveebel Taluste Iraagis teenis. „Asjatundlikkus iseloomustab kõiki Eesti kaitseväelasi, kellega ma olen siin, Iraagis, kokku puutunud. Olen kindel, et uus veebel jätkab sama head tööd,“ lisas kolonel McKenzie.