Isamaast öeldakse, et nende jaoks on oluline homne päev. Nimelt kohtuvad Toompeal Isamaa fraktsioonis kõikide parlamendierakondade esindajad, et arutada kolmandate riikide kodanike valimisõigust kohalikel valimistel. Isamaa resoluutne seisukoht on, et Venemaa ja Valgevene kodanikel ei tohiks olla õigust võimuesindajaid valida. Nad on pahased, et valitsuskoalitsiooni tasemel on asi toppama jäänud. Teatavasti on sotsid vastu. Isamaa loodab, et mingid garantiid siiski antakse, et edasiminek toimub.