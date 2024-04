Ülemiste keskus ja ELF panustavad loodussõbraliku metsanduse tutvustamisesse

Ülemiste keskus on seadnud eesmärgiks vähendada järjepidevalt enda tegevusest tulenevat keskkonnamõju. Näiteks otsitakse võimalusi ja kasutatakse lahendusi energiatõhususe suurendamiseks, kliimamõju vähendamiseks, säästva transpordi edendamiseks ja jäätmete taaskasutuseks.

Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits sõnas, et ELFi väärtused ja tegevusvaldkonnad on keskusele väga hingelähedased. “Jätkusuutlik metsamajandus ning teadlik keskkonnahoid on teemad, mille kaudu saame väärtustada ja hoida Eesti keskkonda ja loodust ehk toetada just neid tegevusi, mis on väga tugevalt ka Ülemiste keskuse põhiväärtusteks,” märkis Pärnits.

“Koostöö abil loodavad väärtuslikud infomaterjalid, õppepäevad ja talgud aitavad kaasa metsamajandamise mõistmisele. On oluline, et Eestis pöörataks rohkem tähelepanu püsimetsandust toetavate teadmiste ja oskuste kasvule,” ütles Ülemiste keskuse juht.

Koostöö Ülemiste keskusega võimaldab ELFil seista selle eest, et metsade majandamisel eelistataks senisest enam püsimetsandust. Selleks tutvustatakse laiemalt püsimetsanduse kogemusi ja teadmisi ning metsa mitmekülgseid väärtusi. Näiteks on plaanis korraldada talguid, kampaaniaid ja praktilisi õppepäevi, uuendada püsimetsanduse teejuhti ning luua Tallinnasse metsa väärtusi tutvustav õpperada.

ELFi metsameeskond tervitab keskuse valmisolekut järjepidevalt metsakaitsesse panustada. “Ülemiste keskuse tugi, usaldus ja sisuline koostöö on meie jaoks olulise kaaluga. Kogemus on näidanud, et just järjepidev tegutsemine toob kõige paremaid tulemusi,” ütles ELFi juhatuse liige Silvia Lotman.