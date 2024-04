Mustamäe riigigümnaasiumi juhi Raino Libliku sõnul oli neil vastuvõtu korras juba ka sätestatud, et kui mingil põhjusel ei ole võimalik vastuvõtutesti sooritada, siis võetakse aluseks õpilaste seni kogutud keskmised hinded.

„Ja loomulikult on hästi tugev osakaal vestlusel, kus proovime nüüd seda enam mõtestada, milline on lisaks tema kõikidele huvidele ja tegevustele ka tema akadeemiline võime meie juures õppida. Kindlasti vestluse osakaal sellega suureneb,“ rääkis ta. Kolmandana loeb muidugi ka see, kas õpilane põhikooli ka lõpetab.