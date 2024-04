USA esindajatekoja luurekomitee esimees: Vene propaganda on nakatanud osa vabariiklasi

„On täiesti tõsi, et me näeme otse Venemaalt tulevaid katseid maskeerida kommunikatsiooni, mis on Ukraina-vastased ja Vene-meelsed sõnumid, millest osa kuuleme me isegi välja öeldavat esindajatekoja saalis,“ ütles ka ise vabariiklaste hulka kuuluv Turner CNN-ile.

„Kongressis on liikmeid, kes ütlevad endiselt, et Venemaa ja Ukraina vaheline konflikt on NATO pärast, mida see loomulikult ei ole,“ ütles Ukrainale abi eraldamise häälekas eestkõneleja Turner eile. „Sellisel määral, et see propaganda juurdub, see muudab meie jaoks keerulisemaks selle nägemise autoritaarsuse ja demokraatia võitlusena.“