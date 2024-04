Järvamaa Kutsehariduskeskuses – uus seiklus algab Eesti südamest!

Meil on kaks lahedat asukohta: Paide, kus ajalugu kohtub tänapäevaga, ja Särevere, mis on justkui roheluse ning loomade paradiis. Üle 1300 õpilase ja lisaks 1500 inimest, kes käivad täiendkoolitustel – kõik nad teevad sellest kireva ja elava kogukonna. Siin õpetavad oma ala gurud, kes jagavad oma teadmisi ja kogemusi, et sind päriseluks ette valmistada.

Mis teeb Järvamaa Kutsehariduskeskuse eriliseks? Meil saad õppida just nii, nagu sulle meeldib – kas igapäevaselt koolis, sessioonõppes või töökohapõhiselt. Lisaks on siin võimalus õppida koos tippjalgpalluritega, sest kool on koostöös Paide Linnameeskonnaga käima lükanud Jalgpalliakadeemia. Nii saad ühendada oma lemmikspordiala koolitööga.

Kas mõtled, mida pärast põhikooli edasi teha? Järvamaa Kutsehariduskeskus pakub võimalust saada nii kutse- kui ka keskharidus ühes paketis. Või kui tahad keskenduda ainult erialale, olgu selleks siis midagi traditsioonilist või täiesti uudset, siis kõik võimalused on avatud. Kui oled aga täiskasvanu ja soovid üldharidust jätkata, on ka see võimalik.

Kui armastad maaelu, siis tea, et kool osaleb avatud talude päeval 21. juulil – see on suurepärane võimalus näha, kuidas teooria praktikas ellu ärkab. Saad külastada Särevere õppekohta, uudistada lautu, talli, töökodasid ja isegi kalamaja, kus kasvatatakse kalu. Paide õppekoha eluolu tutvustatakse Särevere mõisas.

Järvamaa Kutsehariduskeskus ei ole lihtsalt kool – see on koht, kus panna ennast proovile, avastada oma kirgi, arendada oskusi ja saada uusi teadmisi. Tee, mida armastad, ja loo endale parem tulevik!