Täna mängi, homme tööta – Jobpics aitab leida sobivad ametid

Maailmas on tuhandeid erinevaid ameteid ja proovimata on raske teada, kas huvipakkuv kutseala võiks üldse sobida. Kõiki professioone omal nahal katsetada pole aga võimalik ega mõistlik. Selle asemel, et ameti valimisel katse ja eksituse meetodit rakendada, on võimalik head nõu saada märksa lihtsamal kujul: ametikaartide meetod Jobpics aitab inimesel leida tema huvide põhjal sobivad ametid.