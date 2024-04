Mosambiigis kaotas laevahukus elu üle 90 inimese

„Et laev oli ülerahvastatud ja sobimatu reisijaid vedama, uppus see lõpuks. 91 inimest kaotas elu,“ ütles Nampula riigisekretär Jaime Neto.

Neto lisas, et hukkunute hulgas on palju lapsi.

Aafrika lõunaosas asuv Mosambiik on maailma üks vaesemaid riike ning seal on alates oktoobrist registreeritud ligi 15 000 koolerajuhtumit ja 32 surma. Nampulas on registreeritud kolmandik kõigist juhtumitest.