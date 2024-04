FOTOD ja VIDEO | Algas Baltimaade suurima tuulepargi tuulikute transport Sopi-Tootsi tuuleparki

Tuulikute valmistaja Nordex tõi tuulikute osad Aasiast laevadega Eestisse. „Kuna tuulikuid on 38 ja nende osad suuremõõtmelised, tuuakse neid meile laevadega mitmes jaos. Üks tuulikulaba on 80 meetrit pikk ning koos veokiga on tegemist pea sajameetrise veosega. Igal tuulikul on kolm laba, torniosi on seitse, lisaks veel gondel ja muud osad, nii et ainuüksi ühe tuuliku osi veab mitu veokit. Järgmistel kuudel viimegi tuulikute osad öiste vedudega meie Sopi-Tootsi tuuleparki, kus nad kokku pannakse,“ tutvustas Janek Lillemägi, Enefit Greeni tuuleenergia ehituse tiimijuht logistilist katsumust. Tuulikud peaksid püsti olema 2024. aasta lõpuks.