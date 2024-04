VIDEO | Urmas Paet: peamine minu jaoks on, milline on Euroopa julgeoleku seisund

Paet sõnas, et talle on kõige olulisem Euroopa julgeoleku eest seista.

„Kõik need mured, mille pärast ma seekord ka kandideerin Euroopa Parlamenti, on olulisel määral ju Euroopas täna ees. Ikkagi peamine minu jaoks on, milline on Euroopa julgeoleku seisund, julgeolekutase ja milline [on] ja kuidas muutub lähematel aastatel Euroopa enda kaitsevõime. Vaadates kõiki neid suuri arenguid, Venemaa kiiresti kasvanud agressiivsust, sõda täna Euroopa territooriumil Ukrainas,“ rääkis ta.

„Ka seda, et suured autoritaarsed režiimid, nagu Venemaa ja Hiina, on pannud järjest rohkem seljad kokku – siis on selge, et Euroopas kogu see julgeoleku ja enesekaitsevõime arendamise temaatika on väga tähtis.“

Andrus Ansip, kes on varem olnud Euroopas Reformierakonna suur häälemagnet, seekord ei kandideeri. Paeti sõnul on siiski eesmärk saada piisavalt palju hääli, et Euroopasse pääseks endiselt kaks reformierakondlast. „Aga eks see kõik siin on kahe kuu pärast selge.“