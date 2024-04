VIDEO | Kaja Kallas: Reformierakonnas on pidev uuenemine, veerev kivi ei sammaldu

Kallas ütles Delfile, et seekordne Euroopa Parlamendi valimisnimekiri sai kokku nii nagu alati. „Meil on sisevalimised ja siis meil on nimekirja toimkond, kes siis saab sättida ka seda järjekorda.“ Nimekirja esinumbri Urmas Paeti kohta ütles Kallas, et ta on väga tugev europarlamendi saadik, kes on seda ka oma tööga näidanud.

Avalikkuses on seekordset Reformierakonna valimisnimekirja nimetatud ka B-listi nimekirjaks. „Mina ütlen seda, et Reformierakonnas on pidev uuenemine, veerev kivi ei sammaldu. Meil tuleb uusi inimesi juurde, vanasid läheb ära ja niimoodi see peakski olema, mitte nii, et on n-ö juured alla kasvanud. Kõik inimesed on valmis tegema tööd nii kampaanias kui Euroopa Parlamendis. Kellegi jaoks ei ole see sinekuur, ei ole oma karjääri lõpp-punkt.“