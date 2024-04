Malmö Folketsi parki püstitatud roosade metallbarjääride taga kasvavad esimesed kevadlilled ning ABBA liikmete Agnetha ja Anni-Fridi portreed jälgivad, kuidas siia Eurovisioni linnakut rajatakse. Kokkusattumusena tähendab Loreeni eelmise aasta võit, et 50 aasta möödumist ABBA „Waterloo“ võidust Eurovisionil tähistatakse just Rootsis. 4. mail algav Eurovisioni nädal lõppeb seitse päeva hiljem suure finaaliga Malmö Arenal.

Rootsi suuruselt kolmandale ja kiirelt arenevale linnale peaks see olema võimalus saata kriisides lõhenenud maailmale rahu- ja rõõmusõnum. Üritust korraldav Rootsi rahvusringhääling (SVT) ei välista, et üles astub ka ABBA. Hinnangute järgi 100 000 külalise tulekuks valmistuv linn on nende jaoks planeerinud tihedalt üritusi, sealhulgas kontserte, klubiüritusi ja drag show’sid.