Piinlik spioonipõnevik. Tagaotsitav Austria miljonär aitas Vene luurel Euroopas kanda kinnitada ja mõrvu planeerida

Aastail 2010-2020 Saksa maksekaardifirma Wirecard juhina töötanud Jan Marsalek kadus 2020. aastal teadmata suunas ning ilmus välja Venemaal. Samaaegselt selgus, et Wirecardi Aasia harus on 1,9 miljardi euro suurune puudujääk. Osa sellest rahast ei pruukinud kunagi eksisteerida, ent kümned või sajad miljonid eurod on arvatavasti röövitud. Marsaleki suhtes on välja antud Interpoli vahistamismäärus.