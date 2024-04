VIDEO | Budapestis avaldas umbes 100 000 inimest meelt Ungari valitsuse korruptsiooni vastu

AFP vahendab, et meeleavaldusel osales umbes 100 000 inimest. Osa neist tunnistas uudisteagentuuridele, et suhtub Magyari motiividesse skeptiliselt, ent on valmis teda protestihääletajatena toetama. „Magyari algatust tuleb toetada, kuna senise opositsiooni puhul on Orbániga võidelda võimatu,“ ütles AFP-le 49-aastane Leo Szabo.

Populistlikus kõnes lubas 43-aastane Magyar juhatada sisse Ungari „uue ajastu“ ja näidata rahvale, et Fideszi võimule on alternatiiv. „Me hoiame üksteisel käest kinni ja me ei tea praegu, kelle käsi me hoiame ja kas nad on parem- või vasakpoolsed,“ ütles ta. „Aga me teame, et me oleme kõik ungarlased ja tahame sama asja.“