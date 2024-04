Räige reeglite rikkumine. Ecuadori võimud tungisid loata Mehhiko saatkonda, riik peatas Ecuadoriga suhted

Mehhiko teatas, et katkestab Ecuadoriga reede õhtul toimunud intsidendi tõttu diplomaatilised suhted. Enne seda oli Ecuador teatanud, et saadab tüli tõttu Mehhiko saadiku välja.

Mehhiko president Andrés Manuel López Obrador ütles, et Ecuadori käitumine on autoritaarne ning rikub rahvusvahelist õigust ja Mehhiko suveräänsust. Vastavalt rahvusvahelistele lepingutele ei kuulu saatkonna territoorium asukohariigile, vaid esinduse riigile. Ecuadori president Daniel Noboa väidab, et pole kohustatud rahvusvahelist õigust täitma, kuna Glas on endise riigipea Rafael Correa ametiajal väidetavalt sooritatud korruptsioonikuriteo eest tagaotsitav.