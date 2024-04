Slovakkia presidendivalimised võitis Fico võimuliidu kandidaat

Tulemus on triumf ka Fico juhitud erakonna Smer jaoks, kuna Korčok lubas valimisvõidu korral blokeerida ja konstitutsioonikohtusse saata valitsuse eelnõud, mida peab põhiseadusele mittevastavaks. Pellegrini on lubanud jätkata koostööd Fico erakonnaga Smer, kes plaanib allutada rahvusringhäälingu poliitilisele kontrollile, vähendada korruptsiooni eest määratavaid karistusi ja hoiduda Ukraina sõjalisest toetamisest.

Võidukõnes kritiseeris järgmine president läänemeelset eelkäijat Zuzana Čaputovát ja lubas, et temast ei saa „opositsioonilist ja oportunistlikku“ riigipead, vahendab Reuters. „Minust saab president, kes toetab valitsuse jõupingutusi inimeste elude parandamiseks,“ ütles Pellegrini. „Teen kõik, et Slovakkia jääks alati rahu poolele, mitte sõja poolele.“ Samuti lubas ta, et Slovakkia jääb tugevaks liitlaseks EL-is ja NATO-s.