Elektrilevi kaardilt paistab, et katkestused toimusid neljas kohas Annelinna kandis.

Elektrilevi esindaja Kristi Reiland sõnas, et elektrikatkestuse põhjustasid kaks kaevetööde käigus juhtunud kaabliriket. Ta lisas, et brigaadid on kohal ning parandavad kaableid.