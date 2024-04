USA valmistub Iraani võimalikuks kättemaksuks Iisraelile

Anonüümseks jäänud ametnike sõnul võivad USA ametnikud arvata, et lähipäevil võib toimuda mingi märkimisväärne sõjaline tegevus Iisraeli vägede vastu. Üks ametnikest ütles, et Pentagon ei usu, et USA vägesid sihikule võetakse ega kavatse praegu oma varasid ümber paigutada, vahendab Politico.