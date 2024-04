Jana Toom europarlamendi lahingusse astunud Kõlvartist: ma ei võta teda kui rivaali

„Ei usu, et saan valituks, kuna meil on nimekirjas tugevad kandidaadid. Arvan, et Kõlvart ja Jana Toom saavad päris korraliku tulemuse,“ lausus Korobeinik.

Esinumbri Mihhail Kõlvarti sõnul on Keskerakonna tulemus eelkõige nimekirja tulemus. „Arvan, et me mõlemad tugevdame nimekirja ja anname kindlustunnet nii nimekirjale kui erakonnale. Meil on piisav potentsiaal selleks, et hääli saada - kui me võidame, me võidame ainult tänu meeskonnatööle,“ sõnas ta.

Kõlvart ütles märtsikuu keskel ERR-ile, et ta pole huvitatud tööst europarlamendis ning eelistab sellele tööd Eestis. Kas seisukoht on muutunud? „Minu huvi on töötada Eesti ja Eesti inimeste huvide nimel ja seda saab minu arvates kõige paremini teha koha peal. Arvan, et inimesed, kes mind toetavad, toetavad mind ka europarlamendi valimistel,“ lausus ta.

Kõlvarti sõnul teevad Eesti inimesed sageli Euroopa Parlamendi valimistel hinnanguid Eesti sisepoliitika järgi. „Minu arvates oleks aga õige ja aus, et meil oleks õiged sõnumid ka Euroopa Liidu tuleviku kontekstis,“ lausus ta.

Tema sõnul on tähtsaimateks teemadeks julgeolek, sotsiaalpoliitika ja EL-i laienemise küsimus nii, et see ei toimuks teiste riikide arvelt. Samuti EL-is Eesti inimeste huvide kaitsmine, sealhulgas majandus- ja põllumajandussektorites olevate inimeste huvide kaitsmine.

Jana Toomi sõnul on küll vara rääkida sellest, kas ta ka valituks osutub, kuid loodab siiski, et ta koha siiski saab.

Kõlvartiga on Toom varem samas piirkonnas kandideerinud, nende häälte vahe oli siis 28 häält. „See kogemus meil seega juba ajalooliselt on. Ma ei võta teda kui rivaali, võtan teda kui kaasvõitlejat,“ lausus Toom.

Toomi sõnul lähtub Keskerakond valimistel sellest, et Eesti kaitseks Euroopa Liidus oma huve. „Me oleme euroopameelne erakond, toetame aktiivset kuuluvust EL-i ja NATOsse. See aga ei tähenda, et me peame jooksma kaasa iga poliitilise ambitsiooniga, millel puudub selge majanduslik alus või teaduspõhine analüüs.“