Politsei otsib Tallinnas kadunud 14-aastast Irynat

Eile andis mures lähedane politseile teada, et 14-aastane Iryna on kodust lahkunud ning ei vasta telefonile. Tänaseni pole tüdruk koju tagasi tulnud. Iryna on ka varem sarnaselt kodust ära jooksnud. Iryna võib olla Tallinnas Tondi piirkonnas või liikuda teiste omaealiste seltskonnas.