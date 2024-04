EL leppis kokku partnerluskavas, mille raames toetatakse Armeeniat 270 miljoni euroga

Pärast tippkohtumist ütles von der Leyen ajakirjanikele, et EL eraldab järgmise nelja aasta jooksul „uue ja ambitsioonika partnerluskava“ raames Armeenia ettevõtete ja tööstuse toetamiseks 270 miljonit eurot. Raha eraldatakse ka energiataristu projektideks.

Armeenia püüab katkestada sidemeid endise liitlase Venemaaga. Riik on peatanud oma liikmelisuse Venemaa juhitavas sõjalises alliansis CSTO, on kutsunud USA vägesid riiki treenima, saatnud Ukrainale abi ja isegi kaalunud EL-iga liitumise taotlemist.

Von der Leyen kiitis „meetmeid, mida Armeenia on võtnud meie Venemaa-vastastest sanktsioonidest kõrvalehoidmise vastu“. Ta ütles, et see näitab EL-i ja Armeenia väärtuste joondumist.