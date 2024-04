Soome sulgeb sadama piiripunkte, et Läänemerest ei saaks uus Vahemeri

Aastaaja muutudes on tegu ennetava meetmega, et instrumenteeritud immigratsioon veealadele ei leviks, selgitas Marko Turunen piirivalve piiri- ja mereosakonnast. Ta lisas, et pole märke, et olukord piiril oleks rahulikumaks muutumas.

Turuneni sõnul oleks varjupaigataotlejatel ohtlik üritada Soome siseneda mereteede kaudu. Lisaks koormaks see merepäästetööd.

Ebaseadusliku immigratsiooni korraldajad ehk kuritegelikud isikud ei mõtle turvalisusele, ütles Turunen. Ta tõi näiteks, et Vahemerel surutakse inimesi halbadesse laevadesse, mis tekitab nendele inimestele asjatuid riske.

Immigrandid üritavad Euroopasse jõuda Vahamere kaudu, kuid Soome lahel on olud karmimad. Soome rannavalve ülema asetäitja Mikko Hirvi nentis, et Soome lahe merealadel on vesi alati külm, ka suvel.

Hirvi sõnul piiripunktide sulgemine paadisõidule suuremat mõju ei avalda. Pärast Venemaa agressioonisõda on paatide liiklus esialgu suletud piiripunktides oluliselt vähenenud.

Rannavalve on ette valmistunud võimaluseks, et varjupaigataotlejad üritavad jõuda ükskõik kuhu rannikule. Hirvi sõnul teostab rannavalve pidevalt patrullimisi ja jälgimisi. Piiri ületamine on lubatud ainult piiripunktide kaudu, rõhutas Hirvi.