Soome siseminister Rantanen: hetkel pole õige aeg arutada relvaseaduse karmistamise üle

Soome siseministeeriumi andmetel on 5,6 miljoni elanikuga riigis enam kui 1,5 miljonit litsentseeritud tulirelva ja umbes 430 000 relvaloa omanikku. Relvade omanikud on seadusega kohustatud hoidma oma relvi lukustatuna.

„Politsei uurimine on varajases staadiumis ja isegi kui nad teevad kiireid edusamme, pole see sugugi õige aeg kommenteerida, kas peaksime oma relvaseadust karmistama,“ ütles Rantanen Reutersile. Ta lisas, et poliitilised järeldused tehakse hiljem.

„Meie relvaseaduste kohta võin üldiselt öelda, et see on alustuseks üsna hea ja range, kuid siis on küsimus, kas sellest peetakse kinni,“ ütles ta.