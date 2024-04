VIDEO | Ehmatavad kaadrid! New Yorki raputas haruldane maavärin magnituudiga 4,8

USGS teatas, et maavärina epitsenter oli Liibanoni linnaosas, New Jerseys, mis asub Manhattanist umbes 80 kilomeetri kaugusel. Väidetavalt oli värinat tunda linnades Philadelphiast Bostonini.

Maavärina toimumist oli näha ka kaadritel ÜRO julgeolekunõukogu kohtumisest New Yorgi peakorteris:

Otseülekanne on lõppenud!

New Yorgi kuberner Kathy Hochul ütles, et maavärinat oli tunda kogu New Yorgis.