Tallinna loodav võimuliit plaanib võtta lumekoristuse linna kanda

Reformierakond, sotsid, Isamaa ja Eesti 200 otsustasid, et tulevikus hakkab Tallinna linn tegelema sellega, et kõik tänavad oleksid lumest puhtad.

Isamaa delegatsiooni liige Riina Solman ütles, et teemat on aastaid arutatud – nii linnavolikogus üldiselt kui ka erinevate eelnõude tasanditel. Kuidas täpsemalt lumekoristuse järk-järgult ülevõtmine välja hakkaks nägema või kui kulukaks see osutub, pole veel teada.

„Me oleme koalitsiooniläbirääkimistel keskendunud põhimõttelistele kokkulepetele ja arutanud läbi ka detaile, aga ütleme nii, et kui me iga põhimõttelise kokkuleppe juurteni lahti võtame, siis me ei jõuaks vist läbirääkimistega niipea lõpule. Seetõttu meil pole detailne kava või plaan veel paigas,“ sõnas Solman. „Ma usun, et need andmed on ka linnavalitsusel endal kõik olemas. Nendel on ka hinnang, mis oleks see rahaline maksumus – seda on juba arvutatud ja seda plaani peetud mitte ainult üks kord, vaid mitu korda.“

Veel ametis olev abilinnapea Vladimir Svet (Keskerakond) ütles ERR-ile, et ilmselt maksaks lumekoristuse ülevõtmine umbes 27 miljonit eurot.

Solman lisas, et erakonnad arutavad kõiki rahaga seotud otsuseid järgmisel nädalal.

„See kõik ongi otsuste kompleks, et mida saab, milliseid kohustusi kanda, millises ulatuses. Seda me vaatame koosmõjus tervikuna,“ märkis Solman. „Lume koristamine on keerukas ja tihti käsitsi töö, sellepärast tulebki detailselt läbi vaadata ja mingid osad on lahtised. Suurtelt tänavatelt on lume lükkamine lihtne, aga näiteks vanalinn või kohad, kus on väikesed tänavad ja nurgatagused, siis on tõesti nii, et on palju käsitööd, seega tuleb korralikult läbi mõelda.“

Koalitsioonikõnelused jätkuvad ka järgmisel nädalal ning siis loodetakse läbirääkimistega ka ühele poole jõuda. Lisaks rahale räägitakse veel ka kolmandate riikide kodanikelt valimisõiguse äravõtmise teemaga edasi liikumisest. Samuti otsustatakse, kas venekeelsed linnaosalehed kaovad või mitte.