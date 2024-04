ÜRO inimõiguste nõukogu nõudis Iisraeli vastutusele võtmist võimalike sõjakuritegude eest

Resolutsioonis rõhutatakse „vajadust tagada vastutus kõigi rahvusvahelise humanitaarõiguse ja rahvusvaheliste inimõiguste rikkumiste eest, et lõpetada karistamatus“.

Iisraeli alaline esindaja ÜRO juures Genfis Meirav Eilon Shahar süüdistas inimõiguste nõukogu selles, et see on „ammu Iisraeli rahva hüljanud ja ammu kaitsnud Hamasi“.