Suri näitleja ja lavastaja Jaan Tooming

Peale Vanemuise ja Ugala lavastas Tooming televisioonis, Tartu Lasteteatris, Joensuu Linnateatris Soomes ja mitmel pool mujal, tegi tihedat koostööd 2005. aastal religioossete lavastuste loomiseks rajatud näitetrupiga Sagar Sagitta. Ta on Eesti Lavastajate Liidu asutajaliige.

Jaan Tooming on lavastanud neli mängufilmi: „Lõppematu päev“ (1971/1990), „Värvilised unenäod“ (1975, mõlemad koos Virve Aruojaga), „Põrgupõhja uus Vanapagan“ (1977, Vanemuise menulavastuse järgi) ja „Mees ja mänd“ (1979, Paul Kuusbergi jutustuse „Linnukesega“ ajendil).

Jaan Tooming on avaldanud mõtte- ja palveraamatu „Rist on kasvanud kõiksusest läbi“ (1999), luulekogu „Huum“ (2006), koos Anne Maasikuga heliplaadi Uku Masingu loominguga „Ja tuulelaeval valgusest on aerud“ (Melodija, 1990), märkmikromaani „Teekond mäe südamesse“ (2007), teatrieluloo „Religioossed motiivid minu loomingus“ (2011), poeesiat, esseesid, kultuurilis-filosoofilisi mõtisklusi ja teatriarvustusi.