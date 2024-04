Taani sõjalaeva vigase raketisüsteemi tõttu suleti eile Suur-Belti väin ja sealne õhuruum

Võimud andsid hoiatuse ja teatasid, et on kukkuvate raketi tükkide oht. Laevadel paluti vältida väina läbimist ja vajadusel ankrusse jääda, aga väina ületav sild hoiti autoliiklusele avatuna.

Kella 21 ajal Eesti aja järgi teatas Taani ringhääling DR, et oht on möödas ja eksperdid on kinnitanud, et enam ei ole raketi iseenesliku stardi ohtu. Laevatee ja õhuruum avati taas.