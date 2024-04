Venemaa kaitseministeerium teatas 53 drooni hävitamisest öö jooksul. Rünnati sõjaväelennuvälju

Rostovi oblasti kuberner Vassili Golubev avaldas üksikasju täpsustamata, et Morozovski rajoonile korraldati ulatuslik droonirünnak.

Vene Telegrami kanalid, sealhulgas „Ostorožno, novosti“, teatasid, et Morozovskis asub sõjaväelennuväli.

„Korraga mitu linna elanikku kinnitas „Ostorožno, novostile“, et on sisselende, nad ütlesid, et nägid linnast väljas maa peal mitut plahvatust. Praegu jätkab tööd õhutõrje,“ kirjutati Telegrami kanalis.