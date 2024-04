Terrorismi õigustamises süüdistatav nõukogudeaegne dissident hüüdis Peterburi kohtus: „Au Ukrainale, surm mõrtsukas Putinile!“

Mediazona teatel ütles Skobov kohtus nn akvaariumis (süüalustele mõeldud klaaskapis) olles: „Au Ukrainale, surm mõrtsukas Putinile! Ma ei näe mõtet selles palaganis osaleda ja ainus põhjus sellel kohtuistungil osalemiseks on kohtule näkku sülitada.“

Skobovi advokaat Veronika Karagodina palus muud tõkendit kui vahi alla jätmine. Samuti taotles ta toimikule meditsiinidokumentide lisamist. Need kinnitavad, et Skobovil on diabeet, C-hepatiit, bronhiaalastma ja glaukoom.