Iisraeli kabinet kiitis heaks Gaza põhjaosa piiripunkti taasavamise esimest korda pärast 7. oktoobrit

Iisraeli ametnik ütles, et piiripunkt avatakse, et võimaldada rohkem humanitaarabi sisenemist Gazasse. Samuti kiitis kabinet heaks Iisraeli Ashdodi sadama kasutamise, et aidata rohkem abi Gazasse toimetada.

See toimub pärast seda, kui USA president Joe Biden ütles neljapäeval Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga peetud kõnes, et üldine humanitaarolukord Gazas on muutunud vastuvõetamatuks, ning hoiatas Iisraeli, et ta astuks samme kriisi lahendamiseks või peaks silmitsi seisma tagajärgedega.

Erezi piiriületuspunkt, mis on jalakäijate läbipääs, oli üks neist piiripunktidest, millest Hamasi võitlejad 7. oktoobril läbi murdsid, kui nad alustasid verist rünnakut Iisraeli vastu, tappes 1200 inimest ja võttes veel 250 inimest pantvangi.

On ebaselge, kuidas taasavamist rakendatakse, kuid seni on Gaza lõunapiiri piiripunktide kaudu lubatud abisaadetiste maht olnud ebapiisav võrreldes inimkannatuste ulatusega territooriumil.

ÜRO tervitas uudiseid taasavamise kohta ettevaatlikult. „See on positiivne uudis, kuid loomulikult peame nägema, kuidas seda rakendatakse. Me vajame humanitaarset relvarahu ja massilist abi sissevoolu,“ ütles ÜRO peasekretäri pressiesindaja Stephane Dujarric neljapäeval.

ÜRO Palestiina pagulaste abiorganisatsioon Lähis-Idas (UNRWA), peamine abiorganisatsioon Gazas, on Iisraeli poolt kõrvale tõrjutud ja selle tegevus on piiratud enklaavi osades, eriti põhjaosas, kus näljahädaoht on kõige suurem ja on teatatud näljasurmadest.

Alates jaanuarist on Oxfami andmetel Gaza põhjaosa elanikud sunnitud elama keskmiselt vaid 245 kaloriga päevas.

Neljapäevane teadaanne tuleb ka keset kasvavat rahvusvahelist raevu Iisraeli rünnakute pärast, mille tagajärjel hukkus seitse Gazas asuva World Central Kitcheni abitöötajat. Iisrael on tunnistanud vastutust surmajuhtumite eest, kuid väidab, et rünnak ei olnud tahtlik.