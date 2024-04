NATO: Ukraina droonirünnakute tõttu on Venemaa kaotanud umbes 15% oma rafineerimisvõimekusest

Sõja vältel on nii Venemaa kui ka Ukraina kasutanud droone kriitiliste taristute, sõjaliste objektide ja vägede ründamiseks. Viimastel kuudel on Kiiev tabanud mitmeid Venemaa naftatehaseid ja energiarajatisi, mõned löögid ulatusid 1000 km kaugusele Venemaa territooriumil.

NATO ametnik ütles, et Venemaa värbab umbes 30 000 inimest kuus, et katta suuri kaotusi. Sellest olenemata on ebatõenäoline, et Venemaa saavutab lähiajal suurema läbimurde.