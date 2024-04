Reformierakonna avaldas oma kandidaadid europarlamendi valimistel

Reformierakonna juht, peaminister Kaja Kallas ütles, et erakond läheb Euroopa Parlamendi valimistele vastu tugeva nimekirjaga. „Meie kandidaadid on kompetentsed, kogenud ja eksperdid oma valdkonnas. Nende inimeste poolt hääletades võib igaüks kindel olla, et nad esindavad Eestit Euroopa Parlamendis targalt, väärikalt ja sisuliselt ning seisavad tugevalt Eestile oluliste teemade eest,“ sõnas ta.