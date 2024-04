Läti seimi endine liige kuulutati tagaotsitavaks. Poliitik sai oma staatuse kohta teada meediast

Uurimise käigus leiti, et ka teised Grevtsova videosõnumid on sisaldanud kuriteo tunnuseid. Riigi julgeolekuteenistuse teatel väitis Grevtsova videotes, et Venemaa sõjakuriteod Ukrainas olid õigustatud.

Hiljem teatas Grevtsova sotsiaalmeediasse postitatud videos, et sai oma staatuse kohta teada meediast. Ta lisas, et oli prokuratuuriga ühendust võtnud ja läheb täna ülekuulamisele.

„Olen ühenduses prokuröriga, kelle nimi on Salvis. Ta saatis mulle kohtukutse, mille peale vastasin, et ma ei saa ülekuulamisele ilmuda, kuna viibisin sel ajal kriminaalhoolduskeskuses. Täna, kui sain teada, et mind otsiti, helistasin kohe prokurörile ja leppisime kokku, et lähen täna tema juurde ülekuulamisele,“ rääkis Grevtsova sotsiaalvõrgustikes.