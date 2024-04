Tallinna uus võimuliit asub umbusaldama senist linnavolikogu aseesimeest Marek Jürgensoni: siin pole midagi isiklikku!

Umbusaldusavaldusele kirjutasid alla Tallinna linnavolikogu Reformierakonna, Isamaa, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonide liikmed.

„Seoses senise koalitsiooni lõppemisega on vaja tagada linnavolikogu sujuv ja tõhus juhtimine. Sellest tulenevalt ei pea allakirjutanud võimalikuks Marek Jürgensoni jätkamist Tallinna linnavolikogu aseesimehena,“ ütles umbusaldusavalduse üleandmisel sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esimees Jevgeni Ossinovski.

Reformierakonna fraktsiooni esimees Pärtel-Peeter Pere ütles, et Jürgensoni umbusaldati, kuna Tallinnas on tulemas uus linnavõim. „Meil on aeg, nagu ikka sellistel puhkudel vaadata ümber linna kuidas me linna volikogu ka juhime. Linnavolikogu aseesimees kahtlemata on üks nendest positsioonidest, millele tuleb värske pilguga otsa vaadata. Kes sinna tulevikus saab, seda ma ei oska teile veel öelda.“

Pere ütles, et volikogu aseesimehe koha jätmine opositsiooni jääva Keskerakonna kätte ei ole õige samm. „Asi ei ole midagi isiklikku Marekis, tegemist on tavapärase käiguga sellistel puhkudel. Volikogu esimees ja aseesimees on reeglina nagu ta oli ka nüüd koalitsiooni käes ja kui koalitsioon muutub muutub ka aseesimees.“

„Me praegu ei tagandanud isiklikult Marek Jürgensoni sellelt positsioonilt, vaid me tagandasime Keskerakonna sellelt positsioonilt,“ rõhutas Pere.

Isamaa fraktsiooni esimees Karl Sander Kase ütles, et Jürgensoni vastu esitati umbusaldusavaldus, sest jõujooned Tallinnas on muutumas ning sellega lähevad ümber vaatamisele ka volikogu juhatuse kohad. Tema sõnul pole enne kui uus koalitsioonilepe on kokku lepitud, mõtet spekuleerida ka selle üle, kellest võiks saada Jürgensoni asendus.

Eile tuli avalikuks teade, et linna sisekontroll uurib Tallinna Hambakliinikut, mille nõukogu esimees Jürgenson on. Kase sõnul oli umbusaldusavalduse esitamine seotud siiski linnavõimu muutumisega, mitte hambakliinikuga.

Umbusaldusavaldust arutatakse järgmisel linnavolikogu istungil.