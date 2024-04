Teiseks aseesimeheks valiti Jüri Ratas (Isamaa), keda toetasid ka osad koalitsioonisaadikud. Henn Põlluaas (EKRE) nentis, et see ei tulnud üllatusena. „Eks neid sahinaid oli varem kuulda. Kahjuks taas rikuti meie parlamendi hea tava ja traditsiooni, et üks aseesimehe koht kuulub suurimale opositsiooniparteile.“