Südameapteek: mida suurem on unistus, seda olulisem on meeskond

Südameapteek juhindub oma igapäevastes tegevustes just sellest põhimõttest ja paistab silma oma pühendumusega nii frantsiisipartnerite, töötajate kui ka kogukonna heaolu edendamisel. Südameapteegi näol on tegemist frantsiisimudeli ja seega erinevate ettevõtetega, kuid koostöö on õlitatud nii, et tagatud on tiimitunne ja toetus igale apteegile ning igale töötajale. Kõik 72 apteeki, e-apteek ja juhtimisettevõte koos kõigi töötajatega tegutsevad selgelt ühe visiooni nimel. Töötades Südameapteegis, ei ole ükski inimene lihtsalt osa ettevõttest, vaid osa suuremast meeskonnast, kus iga liige mängib olulist rolli ettevõtte ja ühiskonna heaolu edendamisel.

Südameapteegi märgi all tegutsevatele apteekidele frantsiisi pakkuva Pharma Holdingu eesmärk on olla apteekidele – nende omanikele, juhatajatele ja töötajatele igapäevane tugi. Kõik frantsiisipartnerid teevad tihedat koostööd professionaalsete IT-, raamatupidamis-, turundus-, personali- ja haldusüksustega, kelle ülesanne on mitte ainult toetada avamisprotsessi, vaid ka aidata kaasa ettevõtte pikaajalisele visioonile ja kasvule, et apteekrid saaks keskenduda oma rollile kogukonna tervise eest hoolitsejatena.

Koostöö võlu

Uute apteekide avamine on Südameapteegi jaoks võimalus kogukonnale lähemale jõuda.

Südameapteek hindab horisontaalset ja õhukest struktuuri ning soosib igakülgselt koostööd ja projektipõhiseid maatriksjuhtimise lahendusi. Südameapteegi müügijuht proviisor Merilin Israel toob näite: „Uute apteekide avamine on Südameapteegi jaoks võimalus kogukonnale lähemale jõuda. See protsess nõuab tihedat koostööd mitme osapoole vahel, alates apteegi proviisoromanikust, apteekritest ja tugiüksusest, kuni väliste koostööpartneriteni. Hindame iga töötaja unikaalsust ja panust, sõltumata tema positsioonist. Iga uue apteegi avamine on ühiselt saavutatud tulemus, luues väärtust nii klientidele kui ka töötajatele.“

Töökultuur ja praktikad