Venemaa ütles, et kuigi dialoog NATO-ga on olematu, ei taotleta liiduga avatud konflikti

Gruško ütles NATO 75. aastapäeva tähistamiseks antud kommentaarides Venemaa riiklikule uudisteagentuurile RIA, et suhted liidu ja Venemaa vahel on „ennustatavalt ja tahtlikult“ halvenemas. Tema sõnul on kõik Moskva ja alliansi dialoogikanalid Washingtoni ja Brüsseliga viinud „kriitilise nulli“ tasemele.

NATO ütleb, et aitab Ukrainal võidelda ellujäämise eest Venemaa agressiooni tingimustes ja on varustanud Kiievit kõrgetasemelise relvastuse, väljaõppe ja luureandmetega.

Venemaa sõnul teeb see NATO-st konflikti osapoole. Putin ütles veebruaris, et otsene konflikt Venemaa ja NATO vahel tähendab, et Maa on Kolmandast maailmasõjast ühe sammu kaugusel.