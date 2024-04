Putin: Venemaa ei saa olla islamifundamentalistide terroriaktide objekt

„Otsustades selle järgi, mida praegu annab juurdlus, on meil kõik alused oletada, et Moskva verise, kohutava terroriakti tellijate eesmärk oli just meie ühtsuse kahjustamine. Muid eesmärke ka ei uurita ja neid ei olegi, sest Venemaa ei saa olla islamifundamentalistide terroriaktide objekt,“ ütles Putin, vahendab Interfax.