Motivatsiooni ja arengu tagab töötaja ning organisatsiooni koostöö

Uuendusmeelsus ja soov areneda on edasikandvad omadused. Südameapteegi kaubamärgi all, olgu see juhtimisettevõttes või frantsiisipartneri apteegis töötades, on alati uks arenguvõimalustele avatud ja risti ei lööda ette ühegi hea idee ees. Töö käigus õpitakse ja kui on huvi ettevõttesiseselt areneda, leitakse selleks pea alati võimalus. Hea näide sellest, kuidas initsitatiivikus ja pealehakkamine sihile viib, on e-kaubanduse spetsialist Saskia Jõers.