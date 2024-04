FOTOD | Keskerakond korraldas tasuta ühistranspordi toetuseks meeleavalduse

Keskerakonna esimees ja endine Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ütles hommikul saadetud pressiteate vahendusel, et riik on kaotanud tasuta ühistranspordi maakonnaliinidel ja nüüd püüab Reformierakond Isamaa toetusel tühistada tasuta sõiduõiguse ka Tallinnas.

Kõlvart lisas, et Reformierakond tahab hakata koos sotside, Isamaa ja Eesti 200-ga Tallinnas rakendama samasugust kasinuspoliitikat nagu riigis ning see tähendab, et lisaks tasuta ühistranspordile satuvad ohtu pensionilisa maksmine, tasuta lasteaiakoht alates teisest lapsest ning kavandatud investeeringud.