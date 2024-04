Tallinna võimuläbirääkimised on justkui lõpusirgel, aga ei ole ka. Mitu inimest Toompea koalitsiooniparteisid esindavast parteidekolmikust ütlevad, et Isamaa pidurdab tarbetult teemaga, mis ei kuulu linnavõimu pädevusse. Loodeti, et Jüri Ratase (Isamaa) valimine riigikogu teiseks esimeheks paneb jää liikuma, ent nii siiski ei lähe.

Et Isamaa on soovinud tegeleda pealinna võimukõnelustel ka Venemaa kodanikelt valimisõiguse äravõtmise teemaga, pole mingi uudis. Igal juhul saab olema uudis see, mismoodi teema laheneb. See hetk saab märkima ka nelja erakonna võimukõneluste lõppakordi, sest sisupoolel pole muud märkimisväärset enam jäänud.