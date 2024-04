VIDEO | Kristina Kallas: selgus, et venekeelsete koolide õppemeetodid jäävad Eesti koolidele alla

Haridusminister Kristina Kallas käis selle nädala alguses kohtumas Narva lapsevanemate ja kooliõpetajatega, et arutada eestikeelsele haridusele üleminekut.

Haridusminister ütles tänase valitsuse pressikonverentsi järel, et kui reportaažist jäi mulje, et lapsevanemad on eestikeelsele haridusele üleminekule väga vastu, siis tegelikult on nad pigem mures, kas nende laps ja õpetajad hakkama saavad.

„Kas see tegelikult õnnestub positiivselt, see mure oli hästi suur. Küsimusi oli hästi palju ja suur osa nendest küsimustest, mis mulle esitati on tegelikult küsimused, mis tuleks esitada koolile, õpetajale ja kohalikult omavalitsusele,“ sõnas ta.

Kallas rääkis, et ta külastas oma reisi käigus 11 kooli ning kuigi üldseis on hea, siis kooliti on valmisolekus suuri erinevusi. Ta tõi näiteks, et kui mõnel koolil on kõik õpetajad olemas, siis mõnel teisel koolil võib veel kolmandik õpetajatest puudu olla.’

Kallase hinnangul neid inimesi, kes eestikeelsele haridusele ülemineku vastu on, sõnadega veenda ei saa, vaid nende hinnangud hakkavad muutuma, siis kui protsess päriselt pihta hakkab.

„Selle ülemineku puhul see keeruline protsess on see, et eduelamus sellest, et see reform on õige, tuleb alles kolme-nelja aasta pärast. Esimesed aastad on väga suur pingutus, väga suur muutus, aga ei ole võimalik kohe ju tulemust näha, mis tekitab kohati võib-olla selle motivatsioonikriisi.“

