Mitukümmend eurot säästu: Tallinnas tõuseb hooldekodu omaosalustasu kohustusest vabastamise summa

„Hooldekodu koha maksumusest kaetakse linna poolt hoolduskulude eest ka edaspidi 734 eurot. Uuendusena on lähedased nüüdsest omaosalustasu maksekohustusest vabastatud kuni 780 euro ulatuses varasema 705 euro asemel,“ ütles abilinnapea Betina Beškina , täpsustades, et hooldekodu omaosalustasu hulka kuuluvad majutus- ja toitlustuskulud ning muud teenuse osutamisega seotud kulud.

Möödunud aasta 1. juulil jõustunud sotsiaalhoolekande seaduse kohaselt maksab kohalik omavalitsus hoolduskulude osa kõigi teenuse saajate eest, kellel on abivajaduse hindamisel tuvastatud üldhooldusteenuse vajadus. Seejuures võib kohalik omavalitsus kehtestada hoolduskulude tasumise piirmäära, mis tagab teenuse saajale teenuse kättesaadavuse mõistliku valiku ulatuses hooldekodudest.

Tallinna linnavalitsus võttis 1. aprillil vastu määruse, millega algab üldhooldusteenuse saaja omaosalustasu maksmisel lähedaste maksekohustuse vabastuse määr edaspidi eelmise kalendriaasta teiste kvartali keskmise vanaduspensioni suurusest. Kui seni oli see seotud 2022. aasta teise kvartali keskmise vanaduspensioni 1,06 kordse summaga, siis 1. aprillist 2024 on see seotud jooksvalt eelmiste kalendriaastate teise kvartali keskmise pensioniga.