„On ütlus, et NATO loodi selleks, et hoida Venemaad Venemaal, Ameerikat Euroopas ja Saksamaad vaos,“ lausus Herem.

Tema sõnul ei ole me – tänu sellele, et Eesti 20 aastat tagasi NATOga liitus – samasuguses olukorras nagu täna on näiteks Moldova, Gruusia või Ukraina.