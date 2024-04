Soome tõehetk: riigis on koolivägivald suur probleem. Üheks süüdlaseks peetakse ühismeediat ja nutiseadmeid

Teisipäeval Vantaas toimunud koolitulistamise sooritaja ei ole vanuse tõttu teovõimeline ja süüdistuse esitamise asemel tegelevad 12-aastase poisiga edasi psühholoogid. Kuna laskja sõnul oli motiiviks see, et teised alaealised kiusasid teda, on kerkinud Soome meedias tragöödia järel põhiteemaks küsimus, mida saaksid täiskasvanud laste kaitseks paremini teha. Selgub, et noori puudutav vägivald on viimase kümne aastaga muutunud järjest rängemaks ja suureneb nii koolikiusamine kui noorte kuritegevus laiemalt. Korralikku statistikat siiski napib.