VIDEO | Hetk, kui Vene drooni korduslöök tabab Harkivis päästjaid

„Kohapeal hukkus kolm päästeteenistuse töötajat ja tsiviilisikust naine. Politsei uurijal ja operatiivtöötajal, kes need kaadrid üles võtsid, õnnestus pääseda. Meie hukkunud kangelaslikud kolleegid on kolm tuletõrje- ja päästetehnika juhti. See tulelöök anti Novobavarskõi rajoonis, venelased andsid jälle löögi elumajadele, puhkes tulekahju,“ kirjutas Bolvinov.

„Terroriarmee alatu ja salakaval taktika, mida vaenlane kasutab rahumeelse miljonilinna vastu, on sõjakuritegu. Me uurime iga sellist, juba kogume kilde ja tõendeid. Siiras kaastunne hukkunud kolleegide perekondadele, see töö on tõeliselt ohtlik, kõik mõistavad, et iga väljasõit võib jääda viimaseks. Aga just tänu meie kangelastele peab linn vastu,“ kirjutas Bolvinov.