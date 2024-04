Donald Trumpi sotsiaalmeediaettevõttel Trump Media õnnestus eelmisel nädalal börsile tulla. See sai teoks tänu sellele, et ettevõtet aitasid pinnal hoida 2022. aastal saadud erakorralised laenud, mida osaliselt andis Vene-Ameerika ärimees, kes on uurimise all föderaalse siseringikaubanduse ja rahapesu eest.