VIDEO JA BLOGI | Kaja Kallas: järgmisel aastal kasvab keskmine pension 826 euroni

Kaja Kallas alustas pressikonverentsi NATO 75. sünnipäevaõnnitlustega. Kallas rääkis, et ta peab liitlasi Eesti riigi jaoks väga tähtsaks ning tema sõnul on Eesti turvaline ja kaitstud.

Peaminister rääkis ka, et kohtus teisipäeval Ukraina peaministri Denõss Šmõhaliga ning kinnitas talle, et Eesti toetab Ukrainat kuni sõja võiduni. Kallase sõnul arutasid peaministrid Ukraina ülesehitamise üle ja muuhulgas ka selle üle, kuidas Ukraina jaoks läheksid Euroopa Liiduga liitumise läbirääkimised võimalikult kergelt. „Pakkusime oma abi just sellepärast, et Eesti on selle protsessi varem läbi teinud ja me teame, mis neid ees ootab,“ ütles Kaja Kallas.

Eesti Vabariigi valitsuse juht kõneles ka eelmisel nädalal Moskvas toimunud Vene õigeusu kiriku nõukogust, kus võeti vastu dokument, mille kohaselt on Ukrainas toimuv sõda „püha sõda“, kus kõik õigeusklikud peavad toetama Venemaad. „Vene õigeusu kirikust on saanud radikaliseerunud propagandamasin, mis kutsub tapma süütuid inimesi,“ ütles Kallas. „Eestis valitseb küll usuvabadus, aga me ei kavatse hetkekski tolereerida vaenulikku sõjapropagandat ega seda propageerivaid inimesi.“

Esimesest aprillist jõustus valitsuse kinnitatud pensionitõus, mis tõstab keskmist vanaduspensioni 10,6 protsenti ehk 700-lt eurolt 774 eurole. Rahandusministeeriumi prognoosi järgi kasvab keskmine pension järgmisel aastal 826 euroni.

Samuti räägiti pressikonverentsil eestikeelsele õppele üleminekust. Kristina Kallase sõnul taotlesid kolm omavalitsust – Tallinna linn, Narva linn ja Maardu linn – üleminekuks pikendust.

Tallinn taotles Lasnamäe põhikoolile pikendust matemaatika ja loodusainete osas, ning Narva soovis pikendust kõikidele koolidele, kus on erivajadustega õpilaste väikeklassid. Kristina Kallase sõnul on aga nende koolide valmisolek eestikeelsele haridusele üleminekuks siiski hea, ent mõnes koolis on puudu eesti keelt kõnelevaid õpetajaid.